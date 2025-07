Déjeuner estival Pleins feux sur notre patrimoine Rue Jean-Jacques Kieffer Bitche

Rue Jean-Jacques Kieffer Ancien collège Saint-Augustin Bitche Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 12:00:00

fin : 2025-07-19 15:00:00

2025-07-19

Dans le cadre du festival Il « été » une fois et de l’événement Pleins feux sur notre patrimoine, un déjeuner estival vous est proposé au sein de la cour intérieure du bâtiment historique de l’ancien collège Saint-Augustin.

Au menu jambon braisé, gratin dauphinois et crudités, buffet de desserts & boissons à discrétion.

Une visite guidée des lieux accompagnée par un membre de la SHAL vous est proposée en complément.

Réservation obligatoire Infos et réservations auprès de l’office de tourisme du Pays de Bitche au 03 87 06 16 16.Tout public

Rue Jean-Jacques Kieffer Ancien collège Saint-Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 16 16 contact@tourisme-paysdebitche.fr

English :

As part of the Il « été » une fois festival and the Pleins feux sur notre patrimoine event, a summer lunch is offered in the courtyard of the historic building of the former Collège Saint-Augustin.

On the menu: braised ham, gratin dauphinois and crudités, dessert buffet & drinks at your discretion.

A guided tour of the premises accompanied by a SHAL member is also available.

Reservations essential Information and reservations from the Pays de Bitche tourist office on 03 87 06 16 16.

German :

Im Rahmen des Festivals Il « été » une fois und der Veranstaltung Pleins feux sur notre patrimoine wird Ihnen ein sommerliches Mittagessen im Innenhof des historischen Gebäudes des ehemaligen Collège Saint-Augustin angeboten.

Auf dem Menü stehen geschmorter Schinken, Gratin dauphinois und Rohkost, Dessertbuffet & Getränke à discrétion.

Eine von einem Mitglied der SHAL begleitete Führung durch die Räumlichkeiten wird Ihnen zusätzlich angeboten.

Reservierung obligatorisch Infos und Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt des Pays de Bitche unter 03 87 06 16 16.

Italiano :

Nell’ambito del festival Il « été » une fois e dell’evento Pleins feux sur notre patrimoine, viene offerto un pranzo estivo nel cortile dell’edificio storico dell’ex Collège Saint-Augustin.

Il menu prevede prosciutto brasato, gratin dauphinois e crudités, buffet di dolci e bevande illimitate.

È disponibile anche una visita guidata dei locali accompagnata da un membro dello SHAL.

Prenotazione obbligatoria Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo del Pays de Bitche al numero 03 87 06 16 16.

Espanol :

En el marco del festival Il « été » une fois y del evento Pleins feux sur notre patrimoine, se ofrece un almuerzo de verano en el patio del edificio histórico del antiguo Collège Saint-Augustin.

En el menú: jamón estofado, gratin dauphinois y crudités, buffet de postres y bebidas ilimitadas.

También se ofrece una visita guiada de las instalaciones acompañada por un miembro del SHAL.

Imprescindible reservar. Información y reservas en la Oficina de Turismo del Pays de Bitche (03 87 06 16 16).

