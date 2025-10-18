Déjeuner et après-midi musicale au Château des Selves Domaine viticole Le Château des Selves Seillans

Déjeuner et après-midi musicale au Château des Selves Domaine viticole Le Château des Selves Seillans samedi 18 octobre 2025.

Déjeuner et après-midi musicale au Château des Selves

Domaine viticole Le Château des Selves 310, chemin de l’Oratoire Seillans Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 13:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Déjeuner et musique sur la terrasse panoramique qui se transforme en dance floor.

À 13h Déjeuner avec assiette de cochon ou agneau grillé à la broche et ses légumes du moment. Sur réservation*

Dès 14h, Musette et variétés avec DJ . Alors, on danse ?

.

Domaine viticole Le Château des Selves 310, chemin de l’Oratoire Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 84 61 chateaudesselves@orange.fr

English :

Lunch and music on the panoramic terrace, which transforms into a dance floor.

1 p.m. Spit-roasted pork or lamb with vegetables of the moment for lunch. Reservations required*

From 2pm, Musette and variety music with DJ. Shall we dance?

German :

Mittagessen und Musik auf der Panoramaterrasse, die sich in einen Dancefloor verwandelt.

Um 13 Uhr Mittagessen mit Teller mit gegrilltem Schwein oder Lamm am Spieß und aktuellem Gemüse. Auf Vorbestellung*

Ab 14 Uhr Musette und Varieté mit DJ . Also, wollen wir tanzen?

Italiano :

Pranzo e musica sulla terrazza panoramica, che si trasforma in una pista da ballo.

Alle 13.00 Pranzo con un piatto di maiale o agnello allo spiedo e verdure del momento. Prenotazione obbligatoria*

Dalle 14.00, musette e varietà con DJ. Allora, balliamo?

Espanol :

Comida y música en la terraza panorámica, que se transforma en pista de baile.

A las 13.00 h Almuerzo con un plato de asado de cerdo o cordero y verduras del momento. Reserva obligatoria*

A partir de las 14 h, Musette y música variada con DJ. ¿Bailamos?

L’événement Déjeuner et après-midi musicale au Château des Selves Seillans a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence