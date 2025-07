Déjeuner et démonstration de danse Country Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Déjeuner et démonstration de danse Country

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-21 12:00:00

fin : 2025-08-21 15:30:00

2025-08-21

L’association Any Way Country vous convie à un après-midi découverte de la danse Country. Après le déjeuner une démonstration et une inititiation à cette danse venue de l’Ouest vous est proposée !

English : Déjeuner et démonstration de danse Country

The Any Way Country association invites you to an afternoon of Country dancing. After lunch, a demonstration and initiation to this dance from the West will be offered!

German : Déjeuner et démonstration de danse Country

Der Verein Any Way Country lädt Sie zu einem Nachmittag ein, an dem Sie den Country-Tanz kennenlernen können. Nach dem Mittagessen wird Ihnen eine Vorführung und eine Einführung in diesen aus dem Westen stammenden Tanz angeboten!

Italiano :

Any Way Country vi invita a un pomeriggio di balli country. Dopo il pranzo, vi sarà offerta una dimostrazione e un’introduzione a questa danza del West!

Espanol :

Any Way Country te invita a una tarde de baile country. Después de comer, se ofrecerá una demostración y una introducción a este baile del Oeste

