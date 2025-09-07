Déjeuner et Randonnée Saint-Laurent-de-Lévézou

Déjeuner et Randonnée Saint-Laurent-de-Lévézou dimanche 7 septembre 2025.

Déjeuner et Randonnée

20, RD 171 Mauriac Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Déjeuner aux Tripoux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

8h à 13h Salle des Fêtes de Mauriac. Déjeuner aux tripoux 15€ sans réservation. Randonnée gratuite autour du Pic Montseigne (pédestre 8kms et VTT 22km, VAE autorisés) départ libre et ravitaillement. Par le comité des Fêtes de Mauriac.

15 .

20, RD 171 Mauriac Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie

English :

8am to 1pm Salle des Fêtes de Mauriac. Tripoux lunch 15? without reservation. Free hike around the Pic Montseigne (8kms on foot and 22km on mountain bike, VAE authorized), free departure and refreshments. By the Mauriac Festival Committee.

German :

8 bis 13 Uhr Salle des Fêtes in Mauriac. Mittagessen mit Tripoux 15? ohne Reservierung. Kostenlose Wanderung um den Pic Montseigne (8 km zu Fuß und 22 km mit dem Mountainbike, VAE erlaubt), freier Start und Verpflegung. Vom Comité des Fêtes de Mauriac.

Italiano :

dalle 8.00 alle 13.00 Sala del villaggio Mauriac. Pranzo Tripoux 15? senza prenotazione. Escursione gratuita intorno al Pic Montseigne (8 km a piedi e 22 km in mountain bike, sono ammesse le mountain bike), partenza e ristoro gratuiti. Organizzata dal Comitato del Festival di Mauriac.

Espanol :

de 8h a 13h Salón del pueblo de Mauriac. Almuerzo Tripoux 15? sin reserva. Excursión gratuita alrededor del Pic Montseigne (8 km a pie y 22 km en BTT, bicicletas de montaña autorizadas), salida libre y refrescos. Organizado por el Comité de Fiestas de Mauriac.

L’événement Déjeuner et Randonnée Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2025-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)