DÉJEUNER ET SPECTACLE DE CONTES EN MUSIQUE Fraissinet-de-Fourques

DÉJEUNER ET SPECTACLE DE CONTES EN MUSIQUE

Ferme de l’Hom Fraissinet-de-Fourques Lozère

Tarif : 27 – 27 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 12:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Plongez dans les histoires du terroir lozérien, racontées avec passion et accompagnées au violoncelle pour une parenthèse culturelle et gourmande au cœur du Causse Méjean.

Ce moment unique allie plaisir des papilles et émotion artistique dans le cadre authentique du gîte de l’Hom.

Tarif 27 € (déjeuner + spectacle) Réservation 06 52 01 75 43

Tarif 27 € (déjeuner + spectacle)

Réservation 06 52 01 75 43 .

Ferme de l’Hom Fraissinet-de-Fourques 48400 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43

English :

Immerse yourself in the stories of the Lozère region, told with passion and accompanied by the cello, for a cultural and gourmet interlude in the heart of the Causse Méjean.

This unique experience combines the pleasures of the taste buds with artistic emotion in the authentic setting of the Gîte de l?Hom.

Price: 27? (lunch + show) Booking: 06 52 01 75 43

German :

Tauchen Sie ein in die Geschichten der Region Lozère, die mit Leidenschaft erzählt und auf dem Cello begleitet werden, und genießen Sie eine kulturelle und kulinarische Auszeit im Herzen der Causse Méjean.

Dieser einzigartige Moment vereint Gaumenfreuden und künstlerische Emotionen im authentischen Rahmen des Gîte de l’Hom.

Preis: 27 ? (Mittagessen + Vorstellung) Reservierung: 06 52 01 75 43

Italiano :

Immergetevi nelle storie della regione della Lozère, raccontate con passione e accompagnate dal violoncello, per una parentesi culturale e gastronomica nel cuore della Causse Méjean.

Un’esperienza unica che unisce i piaceri del palato all’emozione artistica nella cornice autentica del gîte de l’Hom.

Prezzo: € 27 (pranzo + spettacolo) Prenotazione: 06 52 01 75 43

Espanol :

Sumérjase en las historias de la región de Lozère, contadas con pasión y acompañadas por el violonchelo, para un interludio cultural y gastronómico en el corazón del Causse Méjean.

Esta experiencia única combina los placeres del paladar con la emoción artística en el auténtico marco de la casa rural de l’Hom.

Precio: 27 euros (almuerzo + espectáculo) Reservas: 06 52 01 75 43

