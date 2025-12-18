Déjeuner et spectacle de magie Forges-les-Eaux
dimanche 18 janvier 2026.
Déjeuner et spectacle de magie
71 Bis Chemin de Prebende Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-01-18 12:30:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Vivez un déjeuner magique !
Plongez dans un univers d’émerveillement et de mystère avec La Magie de Pascal , un spectacle captivant qui vous promet des moments inoubliables en famille ou entre amis.
Ne manquez pas cette occasion de partager un moment magique en début d’année ! Réservez vite vos places et préparez-vous à être émerveillés.
Programme
12h30 14h30 Déjeuner entre, plat, désert, café (sur réservation)
14h30 Début du spectacle de magie
Tarifs
Repas + spectacle 35 € (12 € pour les enfants de moins de 12 ans)
Spectacle seul 12 € (5 € pour les enfants de moins de 12 ans)
Réservations et informations 06 32 40 10 20 .
71 Bis Chemin de Prebende Forges-les-Eaux 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20
English : Déjeuner et spectacle de magie
