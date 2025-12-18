Déjeuner et spectacle de magie

71 Bis Chemin de Prebende Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 12:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Vivez un déjeuner magique !

Plongez dans un univers d’émerveillement et de mystère avec La Magie de Pascal , un spectacle captivant qui vous promet des moments inoubliables en famille ou entre amis.

Ne manquez pas cette occasion de partager un moment magique en début d’année ! Réservez vite vos places et préparez-vous à être émerveillés.

Programme

12h30 14h30 Déjeuner entre, plat, désert, café (sur réservation)

14h30 Début du spectacle de magie

Tarifs

Repas + spectacle 35 € (12 € pour les enfants de moins de 12 ans)

Spectacle seul 12 € (5 € pour les enfants de moins de 12 ans)

Réservations et informations 06 32 40 10 20 .

71 Bis Chemin de Prebende Forges-les-Eaux 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 40 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner et spectacle de magie

L’événement Déjeuner et spectacle de magie Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux