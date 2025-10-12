Déjeuner et spectacle écossais Salle des fêtes Burie
Salle des fêtes Boulevard Goulebenèze Burie Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
moins de 10 ans
Début : 2025-10-12 12:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
2025-10-12
Célébrer l’Ecosse grâce à un repas typique et de la musique et des danses traditionnelles
Salle des fêtes Boulevard Goulebenèze Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 94 85 92 vivreenborderies2@gmail.com
English :
Celebrate Scotland with a typical meal and traditional music and dance
German :
Feiern Sie Schottland mit einem typischen Essen und traditioneller Musik und Tänzen
Italiano :
Celebrate la Scozia con un pasto tipico e con musica e balli tradizionali
Espanol :
Celebre Escocia con una comida típica y música y bailes tradicionales
