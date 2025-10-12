Déjeuner et spectacle écossais Salle des fêtes Burie

Déjeuner et spectacle écossais Salle des fêtes Burie dimanche 12 octobre 2025.

Déjeuner et spectacle écossais

Salle des fêtes Boulevard Goulebenèze Burie Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

moins de 10 ans

Début : 2025-10-12 12:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Célébrer l’Ecosse grâce à un repas typique et de la musique et des danses traditionnelles

Salle des fêtes Boulevard Goulebenèze Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 94 85 92 vivreenborderies2@gmail.com

English :

Celebrate Scotland with a typical meal and traditional music and dance

German :

Feiern Sie Schottland mit einem typischen Essen und traditioneller Musik und Tänzen

Italiano :

Celebrate la Scozia con un pasto tipico e con musica e balli tradizionali

Espanol :

Celebre Escocia con una comida típica y música y bailes tradicionales

