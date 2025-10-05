Déjeuner et Spectacle « Le diamant bleu » à Saint-Aubin Saint-Aubin

Déjeuner et Spectacle « Le diamant bleu » à Saint-Aubin Saint-Aubin dimanche 5 octobre 2025.

Déjeuner et Spectacle « Le diamant bleu » à Saint-Aubin

8 rue le haut de la fourche Saint-Aubin Aube

Tarif : – – Eur

129

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le dimanche 5 octobre 2025

Déjeuner et Spectacle « Le diamant bleu »

Menu comprenant Coupe de champagne, Entrée, Plat, Fromage, Dessert

Boisson Eau, 1/4 de vin rouge, café 129 .

8 rue le haut de la fourche Saint-Aubin 10400 Aube Grand Est +33 6 86 83 39 99 cdf.staubin.10400@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déjeuner et Spectacle « Le diamant bleu » à Saint-Aubin Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise