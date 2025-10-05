Déjeuner et Spectacle « Le diamant bleu » à Saint-Aubin Saint-Aubin
Déjeuner et Spectacle « Le diamant bleu » à Saint-Aubin
8 rue le haut de la fourche Saint-Aubin Aube
Tarif : – – Eur
129
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Le dimanche 5 octobre 2025
Déjeuner et Spectacle « Le diamant bleu »
Menu comprenant Coupe de champagne, Entrée, Plat, Fromage, Dessert
Boisson Eau, 1/4 de vin rouge, café 129 .
8 rue le haut de la fourche Saint-Aubin 10400 Aube Grand Est +33 6 86 83 39 99 cdf.staubin.10400@gmail.com
