Le Conseil de Fabrique et la Chorale Saint-Pierre et Saint-Paul organisent un déjeuner / thé dansant animé par l’orchestre Duo PHENIX. Entrée payante, sur réservation.Tout public

8 rue du Gymnase Salle Marcel Wolfersberger

Réding 57445 Moselle Grand Est +33 6 63 37 26 59

English :

The Conseil de Fabrique and the Chorale Saint-Pierre et Saint-Paul are organizing a luncheon/tea dance with live music by Duo PHENIX. Admission charge, reservation required.

German :

Der Conseil de Fabrique und der Chorale Saint-Pierre et Saint-Paul organisieren ein Mittagessen / einen Tanztee, der vom Orchester Duo PHENIX musikalisch umrahmt wird. Eintritt kostenpflichtig, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il Conseil de Fabrique e la Chorale Saint-Pierre et Saint-Paul organizzano un pranzo danzante con musica dal vivo del Duo PHENIX. Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El Conseil de Fabrique y la Chorale Saint-Pierre et Saint-Paul organizan una merienda-baile con música en directo del dúo PHENIX. Entrada gratuita, previa reserva.

