Déjeuner évasion Carnaval Résidence Domitys Orthez

Déjeuner évasion Carnaval

Déjeuner évasion Carnaval Résidence Domitys Orthez jeudi 19 février 2026.

Déjeuner évasion Carnaval

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19

Venez avec vos plus beaux costumes partager un déjeuner animé par Wadim & Gala au chant et violon et le Grinis Show pour un spectacle étourdissant.
Apéritif offert.   .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00  orthez@domitys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner évasion Carnaval

L’événement Déjeuner évasion Carnaval Orthez a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur de Béarn