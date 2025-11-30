Déjeuner gastronomique au pied de l’alambic Château Garreau Labastide-d’Armagnac

Le chef lot et garonnais Bernard Michel nous fait le plaisir d’être avec nous cette année pour vous proposer ce moment fort de gastronomie, au sein de la distillerie et au pied de l’alambic. Il nous régalera de délices régionaux et de saison.

Sur réservation

Les explications du distillateur viendront ponctuer ce bel événement.

Sur réservation .

Château Garreau 3800 route d’Estang Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 84 35 chateau.garreau@orange.fr

English : Déjeuner gastronomique au pied de l’alambic

Lot et Garonne chef Bernard Michel is delighted to be with us this year to bring you this gastronomic highlight, in the heart of the distillery and at the foot of the still. He will regale us with regional and seasonal delights.

Reservations required

German : Déjeuner gastronomique au pied de l’alambic

Der Chefkoch Bernard Michel aus Lot et Garonne freut sich, dieses Jahr bei uns zu sein, um Ihnen diesen gastronomischen Höhepunkt in der Destillerie und am Fuße des Destillierapparats anzubieten. Er wird uns mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten verwöhnen.

Auf Vorbestellung

Italiano :

Bernard Michel, lo chef della regione Lot et Garonne, è lieto di essere con noi quest’anno per offrirvi questo momento gastronomico, nel cuore della distilleria e ai piedi dell’alambicco. Ci delizierà con specialità regionali e stagionali.

Solo su prenotazione

Espanol : Déjeuner gastronomique au pied de l’alambic

Bernard Michel, chef de la región de Lot et Garonne, está encantado de estar con nosotros este año para ofrecerle este acontecimiento gastronómico, en el corazón de la destilería y al pie del alambique. Nos deleitará con delicias regionales y de temporada.

Sólo con reserva previa

