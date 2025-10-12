Déjeuner in the Sky Parc du Belvédère Thonon-les-Bains

Déjeuner in the Sky Parc du Belvédère Thonon-les-Bains dimanche 12 octobre 2025.

Déjeuner in the Sky

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 200 – 200 – 200 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Offrez-vous un déjeuner suspendu au-dessus du lac Léman

.

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com

English :

Enjoy a lunch suspended above Lake Geneva

German :

Gönnen Sie sich ein schwebendes Mittagessen über dem Genfer See

Italiano :

Concedetevi un pranzo sospeso sul lago di Ginevra

Espanol :

Disfrute de un almuerzo suspendido sobre el lago Lemán

L’événement Déjeuner in the Sky Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-02 par SPL DESTINATION THONON