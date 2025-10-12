Déjeuner in the Sky Parc du Belvédère Thonon-les-Bains
Déjeuner in the Sky Parc du Belvédère Thonon-les-Bains dimanche 12 octobre 2025.
Déjeuner in the Sky
Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : 200 – 200 – 200 EUR
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Offrez-vous un déjeuner suspendu au-dessus du lac Léman
Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com
English :
Enjoy a lunch suspended above Lake Geneva
German :
Gönnen Sie sich ein schwebendes Mittagessen über dem Genfer See
Italiano :
Concedetevi un pranzo sospeso sul lago di Ginevra
Espanol :
Disfrute de un almuerzo suspendido sobre el lago Lemán
L’événement Déjeuner in the Sky Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-02 par SPL DESTINATION THONON