Déjeuner insolite à la Cité du Train

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 12:00:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

Date(s) :

2026-03-28

COMPLET

Plongez dans l’atmosphère des années 1970, et embarquez pour un voyage culinaire à bord d’une mythique voiture-restaurant d’époque.

L’expérience débute (ou se prolonge) par une visite découverte du musée, avant de prendre place à bord du légendaire Trans-Europ-Express, fleuron des trains de voyageurs européens. Installez-vous dans l’atmosphère feutrée et raffinée d’une 1ère classe historique et savourez un déjeuner insolite aux couleurs du printemps.

Remontez le temps pour un moment unique ! Vivez une expérience exceptionnelle et surtout inoubliable…

Réservation uniquement en ligne, places limitées. Tables de 4, 3 ou 2 personnes. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

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English :

L’événement Déjeuner insolite à la Cité du Train Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace