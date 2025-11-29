Déjeuner insolite de Noël à la Cité du Train Mulhouse

Déjeuner insolite de Noël à la Cité du Train Mulhouse samedi 29 novembre 2025.

Déjeuner insolite de Noël à la Cité du Train

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 12:00:00

fin : 2025-11-30 15:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Embarquez pour un voyage hors du temps avec le Déjeuner Insolite de Noël à la Cité du Train. Avant de vous installer à bord du prestigieux Trans-Europ-Express, une visite découverte du musée vous plongera dans l’histoire ferroviaire européenne.

Puis, prenez place dans l’élégance d’une authentique voiture-restaurant de 1ère classe et savourez un menu de fête raffiné, inspiré des saveurs d’antan et réinventé avec subtilité. Entre décor feutré, ambiance chaleureuse et parfums hivernaux, chaque détail éveillera vos sens.

Une expérience rare et magique, idéale pour vivre ou offrir un moment inoubliable, et célébrer Noël autrement, au rythme d’un train de légende. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déjeuner insolite de Noël à la Cité du Train Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace