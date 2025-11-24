Déjeuner LE SANS FOURCHETTE Prestige Saint-Martin-de-Crau

Déjeuner LE SANS FOURCHETTE Prestige

A l’occasion de la Semaine Nationale de la Dénutrition, LE SANS FOURCHETTE® investit le Domaine de l’Étang des Aulnes à St Martin-de-Crau. Dans cet écrin naturel, le Chef Sébastien Richard proposera une expérience gastronomique originale et inclusive.

LE SANS FOURCHETTE® est plus qu’un simple repas, il s’agit d’une expérience gustative où les saveurs se dégustent sans couverts, sous forme de bouchées gastronomiques, aussi ravissantes que délicieuses.



Alors que l’âge ou le handicap peuvent rendre l’utilisation des couverts

complexe, LE SANS FOURCHETTE® permet de lutter contre la dénutrition tout en maintenant le lien social autour du repas.



Le déjeuner LE SANS FOURCHETTE Prestige est ouvert à tous les amateurs de gastronomie de 7 à 107 ans et + !



Mémoire & Santé est une association loi 1901 à but non lucratif qui œuvre depuis 2011 pour une meilleure prise en compte du handicap invisible dans la restauration. À travers le concept LE SANS FOURCHETTE®, elle forme et sensibilise les restaurateurs d’aujourd’hui et de demain à conjuguer plaisir, santé et inclusion. L’association organise tout au long de l’année et partout en France, des repas LE SANS FOURCHETTE® accessibles à tous. .

Domaine de l’Etang des Aulnes Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To mark National Nutrition Week, LE SANS FOURCHETTE® is taking over the Domaine de l’Étang des Aulnes in St Martin-de-Crau. In this natural setting, Chef Sébastien Richard will offer an original and inclusive gastronomic experience.

German :

Anlässlich der Nationalen Woche gegen Mangelernährung wird LE SANS FOURCHETTE® die Domaine de l’Étang des Aulnes in St Martin-de-Crau besetzen. In dieser natürlichen Umgebung wird der Chefkoch Sébastien Richard ein originelles und inklusives gastronomisches Erlebnis anbieten.

Italiano :

In occasione della Settimana Nazionale della Nutrizione, LE SANS FOURCHETTE® si trasferisce al Domaine de l’Étang des Aulnes di St Martin-de-Crau. In questa cornice naturale, lo chef Sébastien Richard offrirà un’esperienza gastronomica originale e completa.

Espanol :

Con motivo de la Semana Nacional de la Nutrición, LE SANS FOURCHETTE® toma el Domaine de l’Étang des Aulnes en St Martin-de-Crau. En este marco natural, el Chef Sébastien Richard ofrecerá una experiencia gastronómica original e integradora.

