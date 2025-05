Déjeuner Magique pour Fête des Mères L’Alchimiste – L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire, 25 mai 2025 12:00, Barbezieux-Saint-Hilaire.

Charente

Déjeuner Magique pour Fête des Mères L’Alchimiste L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 12:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Repas gourmand à l’Alchimiste pour la Fête des Mères avec un spectacle de magie exceptionnel direct aux tables et standing en fin de repas.

.

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr

English : Déjeuner Magique pour Fête des Mères L’Alchimiste

A gourmet meal at L’Alchimiste for Mother’s Day, with an exceptional magic show performed directly at the tables and standing at the end of the meal.

German : Déjeuner Magique pour Fête des Mères L’Alchimiste

Feinschmeckermahlzeit im Alchimisten zum Muttertag mit einer außergewöhnlichen Zaubershow direkt an den Tischen und Standing am Ende der Mahlzeit.

Italiano : Déjeuner Magique pour Fête des Mères L’Alchimiste

Un pasto gourmet a L’Alchimiste per la Festa della Mamma, con un eccezionale spettacolo di magia eseguito direttamente ai tavoli e in piedi alla fine del pasto.

Espanol : Déjeuner Magique pour Fête des Mères L’Alchimiste

Una comida gastronómica en L’Alchimiste para el Día de la Madre, con un excepcional espectáculo de magia realizado directamente en las mesas y de pie al final de la comida.

L’événement Déjeuner Magique pour Fête des Mères L’Alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme du Sud Charente