Déjeuner manchons de canard ou sucré

Mayran Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

A partir de 8h à la salle des fêtes des Janenques.

Déjeuner manchons de canard ou sucré sur place ou à emporter .

Mayran 12390 Aveyron Occitanie ape.mayran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 8am at the Janenques village hall.

L’événement Déjeuner manchons de canard ou sucré Mayran a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)