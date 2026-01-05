Déjeuner Mardi gras Résidence Domitys Orthez

Déjeuner Mardi gras

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Bienvenue au Pays des Merveilles.

GALA violoniste, WADIM claviste & chanteur, vous enchanteront avec un spectacle musical costumé étourdissant ! .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 orthez@domitys.fr

