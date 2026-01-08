Déjeuner municipal les Années Folles Parc Moulins expos Avermes

Déjeuner municipal les Années Folles

Parc Moulins expos 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 11:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Déjeuner offert uniquement aux moulinois de plus de 65 ans ! Venez en tenue des années folles si vous le souhaitez.

Réservation obligatoire auprès du CCAS.

.

Parc Moulins expos 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 51 47

English :

Lunch offered only to residents of Moulin over 65! Come dressed for the Roaring Twenties if you like.

Reservations required with the CCAS.

