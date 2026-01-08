Déjeuner municipal les Années Folles Parc Moulins expos Avermes
Déjeuner municipal les Années Folles
Parc Moulins expos 3 avenue des Isles Avermes Allier
Début : 2026-02-22 11:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Déjeuner offert uniquement aux moulinois de plus de 65 ans ! Venez en tenue des années folles si vous le souhaitez.
Réservation obligatoire auprès du CCAS.
Parc Moulins expos 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 51 47
English :
Lunch offered only to residents of Moulin over 65! Come dressed for the Roaring Twenties if you like.
Reservations required with the CCAS.
