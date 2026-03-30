Déjeuner musical de Pâques au Casino JOA

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Tout public

Pour célébrer Pâques comme il se doit, le Chef et sa brigade vous invitent à un moment gourmand, convivial et tout en douceur. Un déjeuner festif où les papilles s’éveillent, où le printemps s’invite à table, et où la musique accompagne chaque instant.

Votre déjeuner sera accompagné par le duo musical Giorgio & Lydie, qui mêle avec élégance percussions chaleureuses, voix expressive et un répertoire raffiné entre chanson française, jazz vocal et grands standards pour créer une ambiance chic et pleine d’émotion.

Un duo complice et chic qui vient sublimer ce déjeuner pascal.

Menu unique Sur réservation 03.26.74.98.00 .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

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English :

L’événement Déjeuner musical de Pâques au Casino JOA Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne