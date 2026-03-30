Déjeuner musical de Pâques au Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Déjeuner musical de Pâques au Casino JOA Giffaumont-Champaubert dimanche 5 avril 2026.
Déjeuner musical de Pâques au Casino JOA
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 54 – 54 – 54 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Tout public
Pour célébrer Pâques comme il se doit, le Chef et sa brigade vous invitent à un moment gourmand, convivial et tout en douceur. Un déjeuner festif où les papilles s’éveillent, où le printemps s’invite à table, et où la musique accompagne chaque instant.
Votre déjeuner sera accompagné par le duo musical Giorgio & Lydie, qui mêle avec élégance percussions chaleureuses, voix expressive et un répertoire raffiné entre chanson française, jazz vocal et grands standards pour créer une ambiance chic et pleine d’émotion.
Un duo complice et chic qui vient sublimer ce déjeuner pascal.
Menu unique Sur réservation 03.26.74.98.00 .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Déjeuner musical de Pâques au Casino JOA Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Giffaumont-Champaubert (Marne)
- Régate France Open Skiff Giffaumont-Champaubert 4 avril 2026
- Chasse aux oeufs de Pâques à Der Game Station nautique Giffaumont-Champaubert 4 avril 2026
- Apéro du Directeur au Casino JOA Giffaumont-Champaubert 13 avril 2026
- Le printemps des étangs à Der Nature Giffaumont-Champaubert 18 avril 2026
- Fiesta Latino au Casino JOA Giffaumont-Champaubert 18 avril 2026