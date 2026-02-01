Déjeuner musical et dansant Joué-lès-Tours
Déjeuner musical et dansant Joué-lès-Tours dimanche 15 février 2026.
Déjeuner musical et dansant
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15 12:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Le Comité d’Animation Grande Bruère organise un déjeuner musical et dansant. Musique par DJ Matt et restauration par Le Chinon .
Inscriptions jusqu’au 15 janvier.
Le Comité d’Animation Grande Bruère organise un déjeuner musical et dansant. Musique par DJ Matt et restauration par Le Chinon .
Inscriptions jusqu’au 15 janvier. 32 .
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 74 80 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité d’Animation Grande Bruère organizes a musical lunch and dance. Music by DJ Matt and catering by Le Chinon .
Registration deadline: January 15.
L’événement Déjeuner musical et dansant Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-02-05 par ADT 37