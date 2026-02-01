Déjeuner musical et dansant Joué-lès-Tours

Déjeuner musical et dansant

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 12:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le Comité d’Animation Grande Bruère organise un déjeuner musical et dansant. Musique par DJ Matt et restauration par Le Chinon .

Inscriptions jusqu’au 15 janvier.

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 74 80 74

English :

The Comité d’Animation Grande Bruère organizes a musical lunch and dance. Music by DJ Matt and catering by Le Chinon .

Registration deadline: January 15.

