Déjeuner ou dîner spectacle « Revue Voyage » Doudeville 26 juin 2025 12:00

Seine-Maritime

Déjeuner ou dîner spectacle « Revue Voyage » 8 Rue du Champ de Courses Doudeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 12:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-06-26

2025-06-29

2025-08-30

2025-08-31

Qui n’a jamais rêver de croiser Mylène Farmer, Brigitte Bardot, Céline Dion, Stromae, … et tellement d’autres, dans la même soirée ?

Dans une ambiance conviviale, sous le signe de l’émotion et bien sur de l’humour, le cabaret Le Puits Enchanté vous accueille pour passer une soirée en amoureux ou entre amis.

8 Rue du Champ de Courses

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 42 67 55 75 lepuits-enchante@orange.fr

English : Déjeuner ou dîner spectacle « Revue Voyage »

Who hasn’t dreamed of meeting Mylène Farmer, Brigitte Bardot, Céline Dion, Stromae, and so many others in the same evening?

The cabaret Le Puits Enchanté welcomes you to spend an evening with friends or loved ones in a friendly, emotional and, of course, humorous atmosphere.

German :

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, Mylène Farmer, Brigitte Bardot, Céline Dion, Stromae, ? und so viele andere an einem Abend zu treffen?

In einer geselligen Atmosphäre, im Zeichen der Emotionen und natürlich des Humors, empfängt Sie das Kabarett Le Puits Enchanté, um einen Abend zu zweit oder mit Freunden zu verbringen.

Italiano :

Chi non ha mai sognato di incontrare Mylène Farmer, Brigitte Bardot, Céline Dion, Stromae e tanti altri nella stessa serata?

Il cabaret Le Puits Enchanté vi accoglie per una serata con gli amici o i vostri cari, in un’atmosfera amichevole e ricca di emozioni e, naturalmente, di umorismo.

Espanol :

¿Quién no ha soñado alguna vez con conocer a Mylène Farmer, Brigitte Bardot, Céline Dion, Stromae y tantos otros en una misma velada?

El cabaret Le Puits Enchanté le da la bienvenida para una velada con amigos o seres queridos, en un ambiente acogedor lleno de emoción y, por supuesto, humor.

