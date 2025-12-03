Déjeuner partagé Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Déjeuner partagé

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-03

À La Papote, on pousse les tables, on sort les assiettes, et chacun apporte un plat à partager salade maison, tarte qui sent bon le beurre, spécialité de famille ou simple pique-nique improvisé.

Peu importe la recette, l’essentiel est de remplir la table de couleurs et de saveurs. On pose son plat au milieu, on se sert dans celui des autres, et très vite, la salle se transforme en vrai buffet collaboratif où chacun apporte une part de lui-même. .

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com

