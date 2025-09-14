Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360**** Au Skybar de l’Hôtel & Spa Panorama 360**** Mâcon
Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360**** Au Skybar de l’Hôtel & Spa Panorama 360**** Mâcon dimanche 14 septembre 2025.
Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360****
Au Skybar de l’Hôtel & Spa Panorama 360**** 4 Rue Paul Gateaud Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Début : 2025-09-14 12:30:00
fin : 2025-09-14 14:00:00
2025-09-14
Découvrez les saveurs de notre terroir avec un déjeuner planches & tapas, accompagné de vins du Mâconnais, tout en profitant d’une vue panoramique sur les toits de Mâcon.
Savourez notre formule planches & tapas, composée de
– Planches de charcuteries & fromages
– Cupcakes salés & tartes gourmandes
– Salade de légumes croquants & son crumble salé
– Soupe froide estivale
– Brochettes de poulet mariné & sautés de crevettes
– Assortiment de desserts maison mousse au chocolat, cheesecake, panna cotta
– Boissons incluses eaux minérales & café.
Ce déjeuner sera animé par un vigneron du Mâconnais, qui vous proposera une dégustation des vins du Château de la Greffière.
Au programme
– Dégustation de 5 vins emblématique du domaine
– Explications, anecdotes et secrets de vinification partagés par le vigneron
– Échange convivial avec les participants
Option enfant dégustation de 2 jus de fruits artisanaux (pomme, pomme-coing, pomme-cassis). .
Au Skybar de l’Hôtel & Spa Panorama 360**** 4 Rue Paul Gateaud Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 20 42 commercial@hotelmacon-panorama360.com
