Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360**** Au Skybar de l’Hôtel & Spa Panorama 360**** Mâcon

Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360**** Au Skybar de l’Hôtel & Spa Panorama 360**** Mâcon dimanche 14 septembre 2025.

Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360****

Au Skybar de l’Hôtel & Spa Panorama 360**** 4 Rue Paul Gateaud Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 12:30:00

fin : 2025-09-14 14:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Découvrez les saveurs de notre terroir avec un déjeuner planches & tapas, accompagné de vins du Mâconnais, tout en profitant d’une vue panoramique sur les toits de Mâcon.

Savourez notre formule planches & tapas, composée de

– Planches de charcuteries & fromages

– Cupcakes salés & tartes gourmandes

– Salade de légumes croquants & son crumble salé

– Soupe froide estivale

– Brochettes de poulet mariné & sautés de crevettes

– Assortiment de desserts maison mousse au chocolat, cheesecake, panna cotta

– Boissons incluses eaux minérales & café.

Ce déjeuner sera animé par un vigneron du Mâconnais, qui vous proposera une dégustation des vins du Château de la Greffière.

Au programme

– Dégustation de 5 vins emblématique du domaine

– Explications, anecdotes et secrets de vinification partagés par le vigneron

– Échange convivial avec les participants

Option enfant dégustation de 2 jus de fruits artisanaux (pomme, pomme-coing, pomme-cassis). .

Au Skybar de l’Hôtel & Spa Panorama 360**** 4 Rue Paul Gateaud Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 20 42 commercial@hotelmacon-panorama360.com

English : Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360****

German : Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360****

Italiano :

Espanol :

L’événement Déjeuner Planches & Dégustation au Skybar 360**** Mâcon a été mis à jour le 2025-07-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme