Déjeuner potée Salle des fêtes Sermages dimanche 7 décembre 2025.
Salle des fêtes Salle des Fêtes Sermages Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-12-07 12:30:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
2025-12-07
L’association la Morvandelle organise un déjeuner Soupe au chou et bal morvandiau à la salle des fêtes de Sermages. Venez déguster un repas préparé par le restaurant Le Faitout à Mhère et profiter d’un après-midi de danses et musiques traditionnelles. Infos et réservations au 06 72 99 18 10 associationlamorvandelle@gmail.com .
Salle des fêtes Salle des Fêtes Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 99 18 10
