Déjeuner potée Salle des fêtes Sermages

Déjeuner potée

Salle des fêtes Salle des Fêtes Sermages Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 12:30:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’association la Morvandelle organise un déjeuner Soupe au chou et bal morvandiau à la salle des fêtes de Sermages. Venez déguster un repas préparé par le restaurant Le Faitout à Mhère et profiter d’un après-midi de danses et musiques traditionnelles. Infos et réservations au 06 72 99 18 10 associationlamorvandelle@gmail.com .

Salle des fêtes Salle des Fêtes Sermages 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 99 18 10

English : Déjeuner potée

German : Déjeuner potée

Italiano :

Espanol :

L’événement Déjeuner potée Sermages a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Rives du Morvan