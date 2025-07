Déjeuner producteur / Journée Bons Vivants « De la mer à l’Assiette » Mas Tapie de Bouchet Arles

Déjeuner producteur / Journée Bons Vivants « De la mer à l'Assiette » Mas Tapie de Bouchet Arles dimanche 20 juillet 2025.

Déjeuner producteur / Journée Bons Vivants « De la mer à l’Assiette »

Dimanche 20 juillet 2025 de 11h à 18h.

De 11h à 18h.

Reporté en cas de mauvais temps. Mas Tapie de Bouchet Auberge à la Ferme La Tapie de Bouchet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Venez passer une journée au cœur des prairies de Crau entre bons vivants qui aiment se retrouver autour de bons plats et de bons vins! Ambiance champêtre, festive et gourmande! Anthony notre pêcheur de Port-Saint-Louis vous proposera le meilleur de la mer

JOURNÉE DES BONS VIVANTS « De la mer à l’Assiette »

BOS DE LA CRAU & ANTHONY LE PÊCHEUR



Le Dimanche 20 juillet 2025

Venez passer une journée au cœur des prairies de Crau entre bons vivants qui aiment se retrouver autour de bons plats et de bons vins! Ambiance champêtre, festive et gourmande !!!



Anthony notre pêcheur de Port-Saint-Louis vous proposera le meilleur de la mer pour vous régaler avec:

Planches du pêcheur > Plateaux de coquillages > Poissons et poulpes au brasero



Horaires de 11h à 18h

Lieu Ferme Auberge de la Tapie de Bouchet

Nombre de personnes limité à 60.



Tarifs

Formule comprenant 1 entrée à l’événement & planche apéro du pêcheur+ 1 boisson offerte (vin, bière, soft).

20€/personne en prévente jusqu’au 17 juillet 2025

25€/personne à partir du 18 juillet 2025



Les réservations se font sur la billetterie weezevent (voir lien)

>MENU DU PÊCHEUR 60€ avec planche du pêcheur, poisson ou poulpe grillé et dessert. Nota: montant réglé en prévente déduit de votre addition.



Terrains de boules / Babyfoot compétition / Fléchettes / mini-foot / balançoire à disposition



>Côté bar la sélection de bonnes bouteilles du Bos (Mas de Gourgonnier, Cassis Paternel blanc de blanc, Bandol, Châteauneuf du Pape, Côte Rotie et d’autres belles bouteilles !)



SERVICE AU COMPTOIR



Pour les amateurs BABYFOOT PÉTANQUE FLECHETTES BALANCOIRE disponibles !



RESERVATION OBLIGATOIRE !



INFOS ET CONTACT

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par email à bosdelacrau@gmail.com ou message privé sur les réseaux sociaux ou par téléphone au 07 43 36 17 98. .

Mas Tapie de Bouchet Auberge à la Ferme La Tapie de Bouchet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and spend a day in the heart of the Crau meadows, among bon vivants who love to get together over good food and good wine! Country atmosphere, festive and gourmet! Anthony, our fisherman from Port-Saint-Louis, will offer you the best of the sea.

German :

Verbringen Sie einen Tag im Herzen der Wiesen von Crau unter Freunden, die sich gerne bei gutem Essen und gutem Wein treffen! Ländliche, festliche und kulinarische Atmosphäre! Anthony, unser Fischer aus Port-Saint-Louis, wird Ihnen das Beste aus dem Meer anbieten.

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata nel cuore delle praterie della Crau con altri bon vivants che amano stare insieme davanti a buon cibo e buon vino! Un’atmosfera di campagna festosa e gourmet! Anthony, il nostro pescatore di Port-Saint-Louis, vi offrirà il meglio del mare.

Espanol :

Venga a pasar un día en el corazón de las praderas de Crau con otros « bon vivants » a los que les encanta reunirse en torno a una buena comida y un buen vino. Un ambiente campestre, festivo y gastronómico. Anthony, nuestro pescador de Port-Saint-Louis, le ofrecerá lo mejor del mar.

L’événement Déjeuner producteur / Journée Bons Vivants « De la mer à l’Assiette » Arles a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme d’Arles