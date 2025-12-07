Déjeuner repas tripous et tête de veau à l’Hôpital-Bellegarde

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Au village sous chapiteau, en service continu de 8h30 à 14h

En service continu sur place ou à emporter (pensez à amener vos couverts) à la salle de Sansolles COMITÉ DES FÊTES DE L’HOPITAL BELLEGARDE de 8h à 14h, service continu. Tél. 06 88 52 12 44. Limité à 300 pers.

Menu 15 € Assiette de charcuterie Tripoux et tête de veau Pommes de terre Roquefort Fouace Café et vin.

POSSIBILITÉ DE PRENDRE A EMPORTER EN AMENANT SES BOITES OU PLATS 15 .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

In the village under the big top, continuous service from 8:30 a.m. to 2 p.m

German :

Im Dorf unter einem Zelt, durchgehender Betrieb von 8:30 bis 14:00 Uhr

Italiano :

Nel villaggio sotto il tendone, servizio continuo dalle 8.30 alle 14.00

Espanol :

En el pueblo, bajo la carpa, servicio continuo de 8.30 a 14.00 horas

L’événement Déjeuner repas tripous et tête de veau à l’Hôpital-Bellegarde Réquista a été mis à jour le 2025-11-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)