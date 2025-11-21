Déjeuner Spécial Beaujolais Nouveau Triguères
Déjeuner Spécial Beaujolais Nouveau
Triguères Loiret
Début : 2025-11-21 12:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le Beaujolais nouveau arrive à Triguères !
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 48 15 93
English :
Beaujolais nouveau arrives in Triguères!
German :
Der neue Beaujolais kommt nach Triguères!
Italiano :
Il Beaujolais nouveau arriva a Triguères!
Espanol :
¡El Beaujolais nouveau llega a Triguères!
L’événement Déjeuner Spécial Beaujolais Nouveau Triguères a été mis à jour le 2025-11-18 par OT 3CBO