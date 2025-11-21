Déjeuner Spécial Beaujolais Nouveau

Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : 2025-11-21

Début : 2025-11-21 12:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le Beaujolais nouveau arrive à Triguères !

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 48 15 93

English :

Beaujolais nouveau arrives in Triguères!

German :

Der neue Beaujolais kommt nach Triguères!

Italiano :

Il Beaujolais nouveau arriva a Triguères!

Espanol :

¡El Beaujolais nouveau llega a Triguères!

L’événement Déjeuner Spécial Beaujolais Nouveau Triguères a été mis à jour le 2025-11-18 par OT 3CBO