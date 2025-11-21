Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déjeuner Spécial Beaujolais Nouveau Triguères

Déjeuner Spécial Beaujolais Nouveau Triguères vendredi 21 novembre 2025.

Triguères Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 12:00:00
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Le Beaujolais nouveau arrive à Triguères !
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 48 15 93 

English :

Beaujolais nouveau arrives in Triguères!

German :

Der neue Beaujolais kommt nach Triguères!

Italiano :

Il Beaujolais nouveau arriva a Triguères!

Espanol :

¡El Beaujolais nouveau llega a Triguères!

