Déjeuner spécial Saint-valentin Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant Saint-Paul-Trois-Châteaux

Déjeuner spécial Saint-valentin

Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 12:00:00

fin : 2026-02-14 13:30:00

2026-02-14

2026-02-14

Parce que la Saint-Valentin ne se joue pas qu’à la lumière des bougies le 14 février à midi, prenez le temps d’un moment à deux autour d’un menu en 4 séquences, une alternative gourmande pour célébrer l’amour sans contrainte.

Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr

English :

Because Valentine’s Day isn’t just about candlelight: on February 14 at noon, take time out for a moment with your partner over a 4-sequence menu, a gourmet alternative for celebrating love without restraint.

L’événement Déjeuner spécial Saint-valentin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence