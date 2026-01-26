Déjeuner spécial Saint-valentin Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant Saint-Paul-Trois-Châteaux
Déjeuner spécial Saint-valentin Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 14 février 2026.
Déjeuner spécial Saint-valentin
Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-14 13:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Parce que la Saint-Valentin ne se joue pas qu’à la lumière des bougies le 14 février à midi, prenez le temps d’un moment à deux autour d’un menu en 4 séquences, une alternative gourmande pour célébrer l’amour sans contrainte.
.
Villa Augusta Hôtel 4* & Restaurant 14 rue du serre blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 97 29 29 contact@villaaugusta.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Because Valentine’s Day isn’t just about candlelight: on February 14 at noon, take time out for a moment with your partner over a 4-sequence menu, a gourmet alternative for celebrating love without restraint.
L’événement Déjeuner spécial Saint-valentin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence