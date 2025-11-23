DÉJEUNER SPECTACLE CABARET Quincampoix-Fleuzy
DÉJEUNER SPECTACLE CABARET Quincampoix-Fleuzy dimanche 23 novembre 2025.
DÉJEUNER SPECTACLE CABARET
1 chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy Oise
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 12:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Miss Kenia vous embarque à chanter, danser, rire en
voyageant dans le temps avec les incontournables
du Cabaret ! Des années folles de Gatsby , de
Broadway, aux Folies Bergère ,Moulin Rouge du
Paname canaille! Le burlesque du Kbarré vous attend!
+ Duo transformistes humour, revue, strass
paillettes avec The Forever Show
1 chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy 60220 Oise Hauts-de-France +33 2 35 94 61 26 letropico@orange.fr
English :
Miss Kenia will have you singing, dancing, laughing and
as you travel back in time with the must-haves
of Cabaret! From the roaring twenties of Gatsby
Broadway, Folies Bergère, Moulin Rouge and
Paname canaille! The burlesque of Kbarré awaits you!
+ Duo transformistes humor, revue, rhinestones
with The Forever Show
German :
Miss Kenia nimmt Sie mit auf eine Reise zum Singen, Tanzen und Lachen
reisen Sie durch die Zeit mit den unumgänglichen
des Kabaretts! Von den wilden Jahren des Gatsby, des
Broadway, den Folies Bergère, Moulin Rouge und der
Paname canaille! Die Burlesque des Kbarré erwartet Sie!
+ Duo transformistes humour, revue, strass
glitzer mit The Forever Show
Italiano :
Miss Kenia vi farà cantare, ballare, ridere e
mentre viaggerete a ritroso nel tempo con l’imperdibile
del Cabaret! Dagli anni folli di Gatsby
Delle Folies Bergère, al Moulin Rouge di
Paname canaille! Il burlesque di Kbarré vi aspetta!
+ Duo transformistes umorismo, revue, strass
con The Forever Show
Espanol :
La señorita Kenia le hará cantar, bailar, reír y
mientras viajas en el tiempo con la imperdible
¡del Cabaret! Desde los locos años de Gatsby
El Folies Bergère, el Moulin Rouge de
¡Paname canaille! ¡El burlesque de Kbarré le espera!
+ Duo transformistes humor, revue, rhinestones
con The Forever Show
