DÉJEUNER SPECTACLE CABARET Quincampoix-Fleuzy

DÉJEUNER SPECTACLE CABARET

1 chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy Oise

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 12:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Miss Kenia vous embarque à chanter, danser, rire en

voyageant dans le temps avec les incontournables

du Cabaret ! Des années folles de Gatsby , de

Broadway, aux Folies Bergère ,Moulin Rouge du

Paname canaille! Le burlesque du Kbarré vous attend!

+ Duo transformistes humour, revue, strass

paillettes avec The Forever Show

1 chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy 60220 Oise Hauts-de-France +33 2 35 94 61 26 letropico@orange.fr

English :

Miss Kenia will have you singing, dancing, laughing and

as you travel back in time with the must-haves

of Cabaret! From the roaring twenties of Gatsby

Broadway, Folies Bergère, Moulin Rouge and

Paname canaille! The burlesque of Kbarré awaits you!

+ Duo transformistes humor, revue, rhinestones

with The Forever Show

German :

Miss Kenia nimmt Sie mit auf eine Reise zum Singen, Tanzen und Lachen

reisen Sie durch die Zeit mit den unumgänglichen

des Kabaretts! Von den wilden Jahren des Gatsby, des

Broadway, den Folies Bergère, Moulin Rouge und der

Paname canaille! Die Burlesque des Kbarré erwartet Sie!

+ Duo transformistes humour, revue, strass

glitzer mit The Forever Show

Italiano :

Miss Kenia vi farà cantare, ballare, ridere e

mentre viaggerete a ritroso nel tempo con l’imperdibile

del Cabaret! Dagli anni folli di Gatsby

Delle Folies Bergère, al Moulin Rouge di

Paname canaille! Il burlesque di Kbarré vi aspetta!

+ Duo transformistes umorismo, revue, strass

con The Forever Show

Espanol :

La señorita Kenia le hará cantar, bailar, reír y

mientras viajas en el tiempo con la imperdible

¡del Cabaret! Desde los locos años de Gatsby

El Folies Bergère, el Moulin Rouge de

¡Paname canaille! ¡El burlesque de Kbarré le espera!

+ Duo transformistes humor, revue, rhinestones

con The Forever Show

