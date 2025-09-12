DEJEUNER SUR L’HERBE Collioure
DEJEUNER SUR L’HERBE Collioure vendredi 12 septembre 2025.
DEJEUNER SUR L’HERBE
Rue de la Fraternité Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-14 22:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Traditionnel, toujours original, le fameux Déjeuner sur l’herbe de la rue de la Fraternité revient.
.
Rue de la Fraternité Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
English :
Traditional, always original, the famous « Déjeuner sur l’herbe » on the rue de la Fraternité is back.
German :
Traditionell, immer originell, das berühmte « Déjeuner sur l’herbe » in der Rue de la Fraternité kehrt zurück.
Italiano :
Tradizionale ma sempre originale, torna il famoso « Déjeuner sur l’herbe » in rue de la Fraternité.
Espanol :
Tradicional pero siempre original, vuelve el famoso « Déjeuner sur l’herbe » de la rue de la Fraternité.
L’événement DEJEUNER SUR L’HERBE Collioure a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DE COLLIOURE