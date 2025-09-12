DEJEUNER SUR L’HERBE Collioure

Rue de la Fraternité Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-14 22:00:00

2025-09-12

Traditionnel, toujours original, le fameux Déjeuner sur l’herbe de la rue de la Fraternité revient.

Rue de la Fraternité Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Traditional, always original, the famous « Déjeuner sur l’herbe » on the rue de la Fraternité is back.

German :

Traditionell, immer originell, das berühmte « Déjeuner sur l’herbe » in der Rue de la Fraternité kehrt zurück.

Italiano :

Tradizionale ma sempre originale, torna il famoso « Déjeuner sur l’herbe » in rue de la Fraternité.

Espanol :

Tradicional pero siempre original, vuelve el famoso « Déjeuner sur l’herbe » de la rue de la Fraternité.

