Déjeuner sur l’herbe Les jardins de Lune Frontenaud

Informations pratiques

Frontenaud

Déjeuner sur l’herbe

Les jardins de Lune Allée du lavoir Frontenaud Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Les jardins de lune de Frontenaud en lien avec animations et découvertes vous convient à la quatrième édition de leur Déjeuner sur l’herbe.

Un programme varié vous a été concocté avec dans l’après-midi, une déambulation animée par le collectif hip-hop Atypik dans une création mêlant danse contemporaine et hip-hop, précédée par une chorégraphie d’Amarante, artiste de Belfort.

Le Chœur du Bon pays de Cousance offrira l’accompagnement musical au cours de la journée, en une flânerie au gré des expositions des divers artistes à travers les jardins sculpteurs, peintres, photographes.

Venez seul ou en famille avec ce qu’il vous plaira de partager, légumes, tartes ou boissons, et pourquoi pas un peu d’amour, quelques notes de musique , ou un zeste d’humour.

Vous serez accueillis en toute convivialité dans un parc arboré !

Début des festivités à partir de 10h.

Repas partagé. Tout public.

Les jardins de Lune vous attendent. .

Les jardins de Lune Allée du lavoir Frontenaud 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 17 53 89 clairejaeger71@gmail.com

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English : Déjeuner sur l’herbe

L’événement Déjeuner sur l’herbe Frontenaud a été mis à jour le 2026-07-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II