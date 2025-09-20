DÉJEUNER SUR L’HERBE Montesquieu-Lauragais

ECLUSE DE NEGRA Montesquieu-Lauragais Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez vivre une expérience unique en pleine nature avec notre Déjeuner sur l’herbe accompagné de concerts en plein air. Imaginez-vous, installé confortablement sur une couverture, entouré de vos proches, savourant un délicieux repas préparé avec soin, tout en étant bercé par la musique !

Au programme

Animation musicales, concerts avec l’orchestre Briqu’à Brass

Visite Guidée en partenariat avec Laurgais Tourisme

Expositions d’artistes (Isabelle Caron, Myriam Galinier, Serge Grélin, Armony Mö, Marie-José Maleville, Christine Thomas)

Buvette et restauration sur place

Samedi 20 septembre

14h30 Visite guidée du village avec Lauragais Tourisme RDV devant la mairie Gratuit

15h30 Visite guidée de l’Ecluse de Négra avec Lauragais Tourisme RDV à l’écluse Gratuit

A partir de 16h Exposition d’artistes

16h30 Trio à bicyclette Chanson française Avec Régis Brunel

17h30 Conférence par Gérard CREVON Il y a eu 350 ans en 2024, Riquet ouvrait le canal du Midi à la navigation marchande entre Toulouse et Castelnaudary.

18h30/20h00 Apéritif Concert avec Brooklyn Jazz Quartet Pierre Costes and the **Magics Stars**

Initiation au Madison avec SD Swing et Briqu’à Brass

21h00 Petit bal de l’Ecluse avec l’Orchestre Briqu’aBrass

Dimanche 21 septembre

10h00 Balade contée entre l’Ecluse de Négra et le pont d’en Serny avec Aimé Phiorès

Départ 10h00 de Négra, café offert aux participants Animation gratuite Durée 1h30

Toute la journée Animation jeu de l’Oie géant sur la Canal du Midi Expositions d’artistes

11h30/12h30 Apéritif concert avec Le Big Band Ram’jazz

13h30 Mister Hands avec Pierre Costes Alexandre Galinier Olivier Sabatier Lionel Segui

15h30 Bal swing avec l’Orchestre Briqu’àBrass

Tout le Week-end

Expositions d’artistes Isabelle Caron Myriam Galinier Serge Grélin Armony Mö Marie-José Maleville Christine Thomas

Restauration sur place Cuisine maison, assiettes charcuterie fromage, crêpes gaufres churros…

Pour les groupes, pensez à réserver!

Renseignements et inscriptions pour le repas 06 82 21 22 02/briquabrass@gmail.com

Entrée libre et gratuite .

ECLUSE DE NEGRA Montesquieu-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie briqabrass@gmail.com

English :

Come and enjoy a unique experience in the heart of nature with our Déjeuner sur l’herbe, accompanied by open-air concerts. Imagine yourself, comfortably seated on a blanket, surrounded by your loved ones, enjoying a delicious meal prepared with care, while being lulled to sleep by the music!

German :

Erleben Sie ein einzigartiges Erlebnis in der Natur mit unserem Mittagessen im Gras, das von Open-Air-Konzerten begleitet wird. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gemütlich auf einer Decke, umgeben von Ihren Lieben, und genießen ein köstliches, liebevoll zubereitetes Essen, während Sie von der Musik in den Schlaf gewiegt werden!

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza unica nel cuore della natura con il nostro Déjeuner sur l’herbe, accompagnato da concerti all’aperto. Immaginatevi comodamente seduti su una coperta, circondati dai vostri cari, mentre gustate un delizioso pasto preparato con cura e vi fate cullare dalla musica!

Espanol :

Venga a disfrutar de una experiencia única en plena naturaleza con nuestro Déjeuner sur l’herbe, acompañado de conciertos al aire libre. Imagínese, cómodamente sentado sobre una manta, rodeado de sus seres queridos, disfrutando de una deliciosa comida preparada con esmero, ¡mientras le arrulla la música!

