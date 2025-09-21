Déjeuner sur l’herbe Musée Renoir Cagnes-sur-Mer

Du nom de l’une des célèbres toiles de Manet, repris par le cinéaste Jean Renoir dans son film, « Le déjeuner sur l’herbe » a été répété cette année dans le parc du Domaine Renoir lors des journées européennes du patrimoine. Un moment convivial où chacun participe en costume d’époque (autour de 1900) en apportant son pique-nique lui aussi aux atours d’antan.

Musée Renoir Chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur La collection du musée est essentiellement constituée de tableaux orignaux de Renoir. Elle comprend des chefs d'œuvre comme « la Ferme des Collettes ». Depuis sa rénovation en 2013, le musée présente au public une partie de l'œuvre sculpté de l'artiste, exécuté notamment avec le concours de Richard Guino. Des objets personnels authentifiés conservent le souvenir du peintre : du mobilier, le fauteuil roulant du maître, son chevalet.

