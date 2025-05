Déjeuner tête de veau à Pomayrols – Pomayrols, 18 mai 2025 07:00, Pomayrols.

Aveyron

Déjeuner tête de veau à Pomayrols Pomayrols Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Le comité des fêtes vous propose un déjeuner tête de veau dimanche 18 mai de 8h à 12h dans la salle du château.

Menu à 16€ charcuterie, tête de veau, pomme de terre, fromage, dessert, vin et café.

Inscription obligatoire avant le 14 mai au 06 48 65 87 69 ou 06 73 25 52 59 16 .

Pomayrols 12130 Aveyron Occitanie +33 6 48 65 87 69

English :

The Comité des fêtes will be hosting a calf’s head lunch on Sunday May 18 from 8am to 12pm in the château hall.

German :

Das Festkomitee bietet Ihnen am Sonntag, den 18. Mai von 8 bis 12 Uhr im Saal des Schlosses ein Kalbskopf-Frühstück an.

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza un pranzo a base di testa di vitello domenica 18 maggio dalle 8 alle 12 nella sala del castello.

Espanol :

El Comité de Fiestas organiza un almuerzo a base de cabeza de ternera el domingo 18 de mayo, de 8.00 a 12.00 horas, en el salón del castillo.

L’événement Déjeuner tête de veau à Pomayrols Pomayrols a été mis à jour le 2025-05-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)