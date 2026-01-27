Déjeuner tête de veau Restaurant Les Succulentes Moulins-Engilbert
Restaurant Les Succulentes Place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-03 12:00:00
fin : 2026-02-03 14:30:00
2026-02-03
Le restaurant Les Succulentes vous propose un déjeuner Tête de veau à 12h. Menu Entrée gourmande du terroir, tête de veau sauce gribiche, dessert maison et café. Tarif 25€ par personne (hors vin). Sur réservation au 06 63 37 35 15. .
Restaurant Les Succulentes Place Lafayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 37 35 15
