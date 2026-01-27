Déjeuner tête de veau Restaurant Les Succulentes Moulins-Engilbert

Déjeuner tête de veau

Restaurant Les Succulentes Place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 12:00:00

fin : 2026-02-03 14:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Le restaurant Les Succulentes vous propose un déjeuner Tête de veau à 12h. Menu Entrée gourmande du terroir, tête de veau sauce gribiche, dessert maison et café. Tarif 25€ par personne (hors vin). Sur réservation au 06 63 37 35 15. .

Restaurant Les Succulentes Place Lafayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 37 35 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner tête de veau

L’événement Déjeuner tête de veau Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Rives du Morvan