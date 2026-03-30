Déjeuner tête de veau Olemps

Déjeuner tête de veau SALLE DE PUECH-CAMP (TERRAIN DE QUILLES) Olemps 2026-04-12

Déjeuner tête de veau Olemps dimanche 12 avril 2026.

Déjeuner tête de veau

SALLE DE PUECH-CAMP (TERRAIN DE QUILLES) Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Déjeuner

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Venez participer au concours amical par équipes de 8h à 13h.
Ouvert à tous
Dimanche 12 Avril de 8h00 à 13h00, petit déjeuner Tête de veau du Sport Quilles Olemps salle de Puech Camp au terrain de quilles. 15  .

SALLE DE PUECH-CAMP (TERRAIN DE QUILLES) Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00  communication@olemps.fr

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English :

Come and take part in the friendly team competition from 8am to 1pm.
Open to all

L’événement Déjeuner tête de veau Olemps a été mis à jour le 2026-03-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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