Déjeuner tête de veau Olemps
Déjeuner tête de veau Olemps dimanche 12 avril 2026.
Déjeuner tête de veau
SALLE DE PUECH-CAMP (TERRAIN DE QUILLES) Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Déjeuner
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez participer au concours amical par équipes de 8h à 13h.
Ouvert à tous
Dimanche 12 Avril de 8h00 à 13h00, petit déjeuner Tête de veau du Sport Quilles Olemps salle de Puech Camp au terrain de quilles. 15 .
SALLE DE PUECH-CAMP (TERRAIN DE QUILLES) Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 communication@olemps.fr
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English :
Come and take part in the friendly team competition from 8am to 1pm.
Open to all
L’événement Déjeuner tête de veau Olemps a été mis à jour le 2026-03-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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