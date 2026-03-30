Déjeuner tête de veau

SALLE DE PUECH-CAMP (TERRAIN DE QUILLES) Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Déjeuner

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez participer au concours amical par équipes de 8h à 13h.

Ouvert à tous

Dimanche 12 Avril de 8h00 à 13h00, petit déjeuner Tête de veau du Sport Quilles Olemps salle de Puech Camp au terrain de quilles. 15 .

SALLE DE PUECH-CAMP (TERRAIN DE QUILLES) Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 communication@olemps.fr

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English :

Come and take part in the friendly team competition from 8am to 1pm.

Open to all

L’événement Déjeuner tête de veau Olemps a été mis à jour le 2026-03-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)