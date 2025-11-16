Déjeuner Tripous/Tête de Veau Comps-la-Grand-Ville
Déjeuner Tripous/Tête de Veau Comps-la-Grand-Ville dimanche 16 novembre 2025.
Déjeuner Tripous/Tête de Veau
Comps-la-Grand-Ville Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
8h à 13h Salle des Fêtes. Organisé par l’APE. Réservation conseillée au 06 77 52 06 14. Possibilité d’emporter sur réservation. Salé et Sucré. Buvette sur place.
Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie +33 6 77 52 06 14 apecomps@gmail.com
English :
8am to 1pm Salle des Fêtes. Organized by the APE. Reservations recommended on 06 77 52 06 14. Takeaway available on reservation. Savory and sweet. Refreshments on site.
German :
8h bis 13h Salle des Fêtes. Organisiert von der EV. Reservierung empfohlen unter 06 77 52 06 14. Möglichkeit zum Mitnehmen auf Reservierung. Salzig und süß. Erfrischungsgetränke vor Ort.
Italiano :
dalle 8.00 alle 13.00 Salle des Fêtes. Organizzato dall’APE. Si consiglia la prenotazione al numero 06 77 52 06 14. Possibilità di asporto su prenotazione. Salato e dolce. Bar di ristoro in loco.
Espanol :
de 8.00 a 13.00 h Sala de Fiestas. Organizado por la APE. Se recomienda reservar en el 06 77 52 06 14. Comida para llevar previa reserva. Salados y dulces. Bar de refrescos in situ.
