Déjeuner Tripous/Tête de Veau

Comps-la-Grand-Ville Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

8h à 13h Salle des Fêtes. Organisé par l’APE. Réservation conseillée au 06 77 52 06 14. Possibilité d’emporter sur réservation. Salé et Sucré. Buvette sur place.

Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie +33 6 77 52 06 14 apecomps@gmail.com

English :

8am to 1pm Salle des Fêtes. Organized by the APE. Reservations recommended on 06 77 52 06 14. Takeaway available on reservation. Savory and sweet. Refreshments on site.

German :

8h bis 13h Salle des Fêtes. Organisiert von der EV. Reservierung empfohlen unter 06 77 52 06 14. Möglichkeit zum Mitnehmen auf Reservierung. Salzig und süß. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

dalle 8.00 alle 13.00 Salle des Fêtes. Organizzato dall’APE. Si consiglia la prenotazione al numero 06 77 52 06 14. Possibilità di asporto su prenotazione. Salato e dolce. Bar di ristoro in loco.

Espanol :

de 8.00 a 13.00 h Sala de Fiestas. Organizado por la APE. Se recomienda reservar en el 06 77 52 06 14. Comida para llevar previa reserva. Salados y dulces. Bar de refrescos in situ.

