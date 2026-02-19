Déjeuner Tripous Tête de veau Sainte-Croix
Déjeuner Tripous Tête de veau Sainte-Croix dimanche 8 mars 2026.
Déjeuner Tripous Tête de veau
Sainte-Croix Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
organisé par le Comité des Fêtes de Sainte-Croix
Possibilité de passer commande pour prendre à emporter au 06.22.47.57.76
Petit déjeuner sucré à 6 €. .
Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 22 47 57 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
organized by the Comité des Fêtes de Sainte-Croix
L’événement Déjeuner Tripous Tête de veau Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-02-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)