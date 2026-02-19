Déjeuner Tripous Tête de veau

Sainte-Croix Aveyron

Tarif : – –

Date :

Début : Dimanche 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

organisé par le Comité des Fêtes de Sainte-Croix

Possibilité de passer commande pour prendre à emporter au 06.22.47.57.76

Petit déjeuner sucré à 6 €. .

Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 22 47 57 76

English :

organized by the Comité des Fêtes de Sainte-Croix

