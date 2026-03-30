Déjeuner tripous tête de veau viennoiseries à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Déjeuner tripous tête de veau viennoiseries à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala dimanche 19 avril 2026.
Déjeuner tripous tête de veau viennoiseries à La Bastide l’Evêque
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
tripous ou tête de veau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Venez partager un moment convivial autour de nos plats traditionnels, mais aussi d’une offre sucrée pour satisfaire toutes les envies !
Les parents d’élèves vous attendent avec impatience pour une matinée placée sous le signe de la gourmandise.
Que vous soyez plutôt salé ou sucré , il y en aura pour tous les goûts.
Repas sur place ou à emporter (pensez à apporter un contenant). 14 .
Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Come and share a convivial moment around our traditional dishes, but also a sweet offer to satisfy every craving!
The school’s parents look forward to welcoming you to a morning of gourmet delights.
L’événement Déjeuner tripous tête de veau viennoiseries à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)