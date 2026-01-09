Déjeuner Tripoux à Asprières

Asprières Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le comité des fêtes d’Asprières organise un déjeuner convivial avec au menu charcuteries, manchons de canard, tripes ou tête de veau, fromage et dessert. Ambiance chaleureuse et gourmande assurée dès le matin.

8h Début du service

– Menu charcuteries, manchons de canard, tripes ou tête de veau, fromage, dessert 12 .

Asprières 12700 Aveyron Occitanie cdf.asprieres@gmail.com

English :

The Asprières Festival Committee is organizing a convivial lunch featuring charcuterie, duck manchons, tripe or calf?s head, cheese and dessert. A warm, gourmet atmosphere is guaranteed from early morning.

