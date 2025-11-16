Déjeuner Tripoux et Tête de Veau de l’UHL

Prades-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

8h30 à 13h30 Salle des fêtes. Organisé par le club de foot UHL. Menu pâté en croûte, farçous tripoux ou tête de veau fromage gâteau à la broche café. Réservations conseillées au 06 86 21 91 49.

Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

8:30 a.m. to 1:30 p.m. Salle des fêtes. Organized by the UHL soccer club. Menu: pâté en croûte, farçous tripoux or calf’s head cheese spit-roast cake coffee. Reservations recommended on 06 86 21 91 49.

German :

8:30 bis 13:30 Uhr Festsaal. Organisiert vom Fußballverein UHL. Menü: Pastete, Farçous Tripoux oder Kalbskopf Käse Kuchen am Spieß Kaffee. Reservierungen werden unter 06 86 21 91 49 empfohlen.

Italiano :

dalle 8.30 alle 13.30 Salle des fêtes. Organizzato dalla squadra di calcio UHL. Menu: pâté en croûte, farçous tripoux o testa di vitello formaggio torta allo spiedo caffè. Si consiglia la prenotazione al numero 06 86 21 91 49.

Espanol :

de 8.30 a 13.30 h Sala de fiestas. Organizado por el club de fútbol UHL. Menú: paté en croûte, farçous tripoux o cabeza de ternera queso tarta asada café. Se recomienda reservar en el 06 86 21 91 49.

L’événement Déjeuner Tripoux et Tête de Veau de l’UHL Prades-Salars a été mis à jour le 2025-11-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)