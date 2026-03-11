Déjeuner tripoux ou tête de veau

Roussennac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Déjeuner tripoux ou tête de veau, à la salle des fêtes à partir de 8h. Au menu charcuterie, tripoux ou tête de veau, pomme de terre, cabécou, fouace, vin et café compris. 13 euros ou alors sucré 6 euros. (APE Roussennac/Bournazel)

.

Roussennac 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 70 68

English :

Tripoux or tête de veau lunch, at the Salle des Fêtes from 8am. Menu: charcuterie, tripoux or tête de veau, potatoes, cabécou, fouace, wine and coffee included. 13 euros or sweet 6 euros. (APE Roussennac/Bournazel)

L’événement Déjeuner tripoux ou tête de veau Roussennac a été mis à jour le 2026-03-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)