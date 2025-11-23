Déjeuner Tripoux Tête de veau Sainte-Croix
Déjeuner Tripoux Tête de veau Sainte-Croix dimanche 23 novembre 2025.
Déjeuner Tripoux Tête de veau
Sainte-Croix Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
organisé par le Comité des Fêtes de Sainte-Croix
Possibilité de passer commande pour prendre à emporter au 06.22.47.57.76 .
Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 22 47 57 76
English :
organized by the Comité des Fêtes de Sainte-Croix
German :
organisiert vom Comité des Fêtes de Sainte-Croix
Italiano :
organizzato dal Comitato del Festival di Sainte-Croix
Espanol :
organizado por el Comité de Fiestas de Sainte-Croix
L’événement Déjeuner Tripoux Tête de veau Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)