Déjeuner Tripoux Tête de veau

Sainte-Croix Aveyron

Tarif :

Date :

Début : Dimanche 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

organisé par le Comité des Fêtes de Sainte-Croix

Possibilité de passer commande pour prendre à emporter au 06.22.47.57.76 .

Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 22 47 57 76

English :

organized by the Comité des Fêtes de Sainte-Croix

German :

organisiert vom Comité des Fêtes de Sainte-Croix

Italiano :

organizzato dal Comitato del Festival di Sainte-Croix

Espanol :

organizado por el Comité de Fiestas de Sainte-Croix

