Déjeuner vigneron au Château Chauvin Château Chauvin Saint-Émilion

Déjeuner vigneron au Château Chauvin samedi 11 octobre 2025.
Château Chauvin, 1 Les Cabanes-Nord, Saint-Émilion, Gironde
Le Château Chauvin vous invite à un déjeuner champêtre autour des saveurs « champignon et truffe », au cœur des prestigieuses vignes de Saint-Émilion.
Partagez un moment gourmand et convivial, en compagnie de nos vignerons du plateau des Corbins, pour célébrer ensemble la naissance du millésime 2025 !
Cette activité est proposée en français et anglais
Durée de la prestation 2h
Le prix adulte est à partir de 12 ans
De 10 à 30 personnes .
contact@agccse.fr
