Déjeuner vigneron au Château La Tour Figeac Château La Tour Figeac Saint-Émilion

Château La Tour Figeac 1 La Tour Figeac Saint-Émilion Gironde

Dans un écrin de verdure, nous vous invitons à vivre une expérience inoubliable autour d’un déjeuner gourmet et convivial.

Dégustez trois Grands Crus Classés soigneusement sélectionnés, et laissez-vous guider à travers les secrets de fabrication des grands vins de Saint-Émilion, entre tradition et excellence.

Rendez-vous au Château La Tour Figeac, 1 La Tour Figeac 33330 Saint-Emilion
Cette activité est proposée en français et anglais
Durée de la prestation 2h
Le prix adulte est à partir de 12 ans
De 10 à 30 personnes   .

Château La Tour Figeac 1 La Tour Figeac Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine   contact@agccse.fr

