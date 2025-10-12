Déjeuner vigneron au Château La Tour Figeac Château La Tour Figeac Saint-Émilion
Château La Tour Figeac
1 La Tour Figeac
Saint-Émilion
Gironde
Tarif : 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Dans un écrin de verdure, nous vous invitons à vivre une expérience inoubliable autour d’un déjeuner gourmet et convivial.
Dégustez trois Grands Crus Classés soigneusement sélectionnés, et laissez-vous guider à travers les secrets de fabrication des grands vins de Saint-Émilion, entre tradition et excellence.
Rendez-vous au Château La Tour Figeac, 1 La Tour Figeac 33330 Saint-Emilion
Cette activité est proposée en français et anglais
Durée de la prestation 2h
Le prix adulte est à partir de 12 ans
De 10 à 30 personnes .
Château La Tour Figeac 1 La Tour Figeac Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@agccse.fr
