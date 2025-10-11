Déjeuner vigneron au Château Rol Valentin Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse

Déjeuner vigneron au Château Rol Valentin Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse samedi 11 octobre 2025.

Déjeuner vigneron au Château Rol Valentin

Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Dans un cadre magnifique au cœur d’un Grand Cru Classé familial de Saint-Emilion, venez partager une parenthèse avec nos équipes.

Nous vous proposons un déjeuner vigneron avec un barbecue aux sarments de vignes autour des produits locaux de la région avec une vue imprenable sur le vignoble vallonné de Saint-Émilion.

Rendez-vous au Château Rol Valentin, 1550 route de Pressac 33330 Saint-Etienne de Lisse

Cette activité est proposée en français et anglais

Durée de la prestation 2h

Le prix enfant est jusqu’à 12 ans

De 4 à 40 personnes .

Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@agccse.fr

English : Déjeuner vigneron au Château Rol Valentin

German : Déjeuner vigneron au Château Rol Valentin

Italiano :

Espanol : Déjeuner vigneron au Château Rol Valentin

L’événement Déjeuner vigneron au Château Rol Valentin Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Saint-Emilion