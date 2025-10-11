Déjeuner vigneron « Wine Time » au Château de Ferrand Lieu-dit Ferrant Saint-Hippolyte
Lieu-dit Ferrant Château de Ferrand Saint-Hippolyte Gironde
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
À l’occasion de la Fête des Vendanges 2025, vivez un moment convivial et gourmand au Château de Ferrand le temps d’un Wine Time dans l’Orangerie.
Inspiré du tea-time anglais ou d’un déjeuner lounge, vous dégusterez les mignardises salées et sucrées réalisées par la Cheffe du château, accompagnées de la dégustation de trois Grands Crus Classés de Saint-Émilion.
Rendez-vous au Château de Ferrand, Saint-Hippolyte 33330 Saint-Emilion
Cette activité est proposée en Français et Anglais
Durée de la prestation 2h
Le prix adulte est à partir de 12 ans
De 4 à 50 personnes .
Lieu-dit Ferrant Château de Ferrand Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 47 11 oenotourisme@chateaudeferrand.com
