Déjeuner vigneron « Wine Time » au Château de Ferrand Lieu-dit Ferrant Saint-Hippolyte

Déjeuner vigneron « Wine Time » au Château de Ferrand Lieu-dit Ferrant Saint-Hippolyte samedi 11 octobre 2025.

Déjeuner vigneron « Wine Time » au Château de Ferrand

Lieu-dit Ferrant Château de Ferrand Saint-Hippolyte Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

À l’occasion de la Fête des Vendanges 2025, vivez un moment convivial et gourmand au Château de Ferrand le temps d’un Wine Time dans l’Orangerie.

Inspiré du tea-time anglais ou d’un déjeuner lounge, vous dégusterez les mignardises salées et sucrées réalisées par la Cheffe du château, accompagnées de la dégustation de trois Grands Crus Classés de Saint-Émilion.

Rendez-vous au Château de Ferrand, Saint-Hippolyte 33330 Saint-Emilion

Cette activité est proposée en Français et Anglais

Durée de la prestation 2h

Le prix adulte est à partir de 12 ans

De 4 à 50 personnes .

Lieu-dit Ferrant Château de Ferrand Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 47 11 oenotourisme@chateaudeferrand.com

English : Déjeuner vigneron « Wine Time » au Château de Ferrand

German : Déjeuner vigneron « Wine Time » au Château de Ferrand

Italiano :

Espanol : Déjeuner vigneron « Wine Time » au Château de Ferrand

L’événement Déjeuner vigneron « Wine Time » au Château de Ferrand Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Saint-Emilion