Lycée professionnel Olivier Guichard Guérande Loire-Atlantique

Dans le cadre des Saveurs d’octobre le restaurant d’application Le Paludier propose des Déjeuners « Saveurs d’Octobre ».

Déjeuners à thème:

Le Paludier est un restaurant d’application ouvert au public. Les élèves de Terminale Baccalauréat Professionnel Hôtellerie- Restauration, élaborent, confectionnent et vous servent selon les règles de la profession. Venez vous régaler et les encourager sur le thème Saveurs d’octobre !

Informations et réservations

Du lundi au vendredi. Fin de service: 13h30. Formule unique au tarif de 28€, hors boissons (boisson chaude incluse).

Renseignement et réservation au 02 40 24 93 10 de 10h à 16h du mardi au vendredi ou à lepaludier.oguichard@ac-nantes.fr

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Lycée professionnel Olivier Guichard Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 93 10

