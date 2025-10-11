DÉJEUNERS SILLON LES SOURCES DE DIEULEFIT Dieulefit

DÉJEUNERS SILLON LES SOURCES DE DIEULEFIT Dieulefit samedi 11 octobre 2025.

DÉJEUNERS SILLON

LES SOURCES DE DIEULEFIT 1 rue des ecoles Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-26

2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25

A l’occasion de la biennale d’art contemporain SILLON nous avons le plaisir de vous proposer une offre spéciale pour les déjeuner à €25 (entrée-plat-dessert)

LES SOURCES DE DIEULEFIT 1 rue des ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 71 18 51 sourcesdieulefit@popinns.com

English :

On the occasion of the SILLON contemporary art biennial, we are pleased to propose a special lunch offer at ?25 (starter-main course-dessert)

German :

Anlässlich der SILLON Biennale für zeitgenössische Kunst freuen wir uns, Ihnen ein spezielles Mittagsangebot für ?25 (Vorspeise-Hauptspeise-Nachspeise) anbieten zu können

Italiano :

In occasione della Biennale d’arte contemporanea SILLON, siamo lieti di proporvi un’offerta speciale per il pranzo a 25 euro (antipasto, primo piatto e dessert)

Espanol :

Con motivo de la bienal de arte contemporáneo SILLON, nos complace ofrecerle una oferta especial para almorzar a 25 euros (entrante-plato principal-postre)

